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Глава Минэкономразвития спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года

Решетников заявил, что ВВП России по итогам года вырастет более чем на 2%

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года составит более 2%. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

Он добавил, что министерство представит оценку ВВП на последующие годы.

«Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем», — сказал он.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов также сообщил, что рост ВВП Российской Федерации по итогам текущего года составит не менее 2%.

25 июля председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что западные страны ошиблись, считая российскую экономику «ахиллесовой пятой».

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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