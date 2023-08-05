Спрогнозировано, до какого уровня дорастет доллар без решений Банка России

Финансовый аналитик Сергей Дроздов утверждает, что доллар в последнее время растет без откатов, его уровень уже «выше крыши», без решений Банка России в поддержку рубля американская валюта может дорасти до 120 рублей, хоть и тяжело прогнозировать на каком временном отрезке. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, рост доллара идет без отказов, и до тех пор, пока представители монетарных властей не выступят, то откатов, вероятно, не произойдет.

Эксперт утверждает, что нельзя наверняка заявлять о том, что произойдет обновление исторического максимума по доллару на уровне в 121,5 рубля.

«Пока возникает аналогия с 2014 и 2016 годами: в 2014 году доллар достиг максимума в 80,1 рубля, а в 2016 году – почти 86 рублей», — заявил Дроздов.

До этого стало известно, что курс доллара в ходе торгов 4 августа поднялся до 96 рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявлял «Газете.Ru», что в текущих условиях «дном» рубля могут стать отметки 100 рублей за один доллар и 110 рублей. По его словам, при таком сценарии рост доллара к нацвалюте с начала года составит 43%, а с ноября — 64%. К отметкам в 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро нацвалюта может приблизиться в случае резкого снижения цен на нефть — ниже $70 за баррель.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.