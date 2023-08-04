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Канада повторно включила в санкционный список российского миллиардера

Канада повторно включила в санкционный список российского миллиардера Макарова

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NickVG/Wikimedia Commons

Правительство Канады повторно включило миллиардера и главу энергетической компании «Арети» Игоря Макарова в список подсанкционных лиц. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства.

«Часть 1 списка 1 Специальных экономических мер (Россия) регулирования 1 изменена путем добавления следующего числового порядка: 1315. Игорь Викторович Макаров (рожден 5 апреля 1962 года)», — сказано в документе.

При этом предприниматель, чьи имя, отчество и дата рождения в точности совпадают с указанными, уже есть в перечне подсанкционных лиц и числится под номером 734. Причина повторного добавления бизнесмена не указывается.

29 июня сообщалось, что Игорь Макаров отказался от гражданства РФ в 2023 году.

В прошлом году он попал под санкции Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

По оценкам журнала Forbes, состояние Макарова составляет $2,2 млрд. В России по состоянию на 2023 год он был 57-м миллиардером в стране.

Ранее Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров.

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