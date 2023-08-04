Стоимость Brent на бирже ICE превысила $86 за баррель впервые с 17 апреля

Cтоимость фьючерсного контракта на Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE в четверг в моменте превысила $86,16 за баррель, пробив отметку в $86 впервые c 17 апреля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В то же время фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в сентябре подорожали на 1,03%, до $82,55 за баррель.

Рост цен поддерживают ожидания сокращения предложения. Накануне Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного снижения добычи нефти в сентябре на 1 млн баррелей в сутки. Кроме того, Россия продолжит добровольно сокращать экспорт нефти в сентябре на 300 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак.

Несмотря на это, 4 августа министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ решил не вносить изменений в уровень квот на добычу нефти, сохраняя текущую политику, направленную на укрепление нефтяного рынка.

Рост цен на нефть отмечается уже шестую неделю подряд — самый длительный рост с начала года.

В предыдущий раз цены на нефть преодолевали максимумы в конце июля.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.