Финансист рассказал, почему Россия остается в топ-5 экономик мира

Россия была пятой экономикой в мире и первой в Европе еще в 2013 году из-за наследства «нулевых», до сих пор она остается в топ-5 экономик мира, рассказал News.ru финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Пятую строчку в рейтинге крупнейших экономик мира мы сохранили за счет оборонки и поставщиков оборонки», — отметил эксперт.

Кроме того, указал Разуваев, эти позиции РФ сохранила за счет импортозамещения, развития сектора кибербезопасности и всего связанного с IT.

Экономист подчеркнул, что в 90-е годы Россия прошла такую школу жизни, что может назвать себя «абсолютно рыночной, капиталистической и гибкой нацией». Он также отметил, что упрекать власти в отсутствии прорыва несправедливо, так как после 2013 года на Россию обрушились санкции.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, сегодняшняя ситуация в российской экономике оказалась лучше, чем можно было прогнозировать ранее, что дает надежду на выполнение намеченных задач.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.