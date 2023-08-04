Цены на дизтопливо обновили исторический максимум на оптовом рынке

Цены на дизельное топливо на оптовом рынке установили новый исторический максимум, впервые превысив 60 тысяч рублей за тонну. Такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).

За неделю цена на дизтопливо на российском рынке выросла на 6,4% и достигла отметки в 60 107 рублей за тонну. Это новый исторический максимум с начала сентября 2022 года, когда цена достигла отметки 58 865 руб./т.

Цены на бензин в свою очередь отыграли падение прошлой недели. Так, Аи-92 подорожал на 3% и достиг цены в 62 353 рубля за тонну, а Аи-95 подорожал на 3,2%, до 68 243 рублей за тонну.

Увеличение нормативов продаж топлива на бирже с 1 сентября не сказалось на росте цен. Для бензина норматив вырос с 12% до 13%, для дизеля — с 8,5% до 9,5%. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание дизтоплива из-за высокого спроса и ограниченного предложения на фоне санкций и низкого импорта.

Александр Новак ранее подчеркнул, что сейчас наблюдается максимальный рост спроса и потребления нефти.

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