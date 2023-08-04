Названа доля российских бизнесменов, пострадавших от недобросовестных партнеров

Каждый шестой бизнесмен в России — 16% — каждый год срывает сроки контрактов или теряет 20-25% от оборота компании из-за проблем с контрагентами. Об этом говорится в исследовании «Делобанка», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Чаще всего партнеры опрошенных банком предпринимателей сильно задерживали оплату. С такой проблемой столкнулись 79% участников исследования. Еще 64% респондентов ждал отказ партнера платить за поставленные товары или предоставленные услуги. Почти половина — 42% — сталкивались с отказом от выполнения оплаченных работы или поставок. Кроме того, контрагенты «переманивали» клиентов, об этом заявило 30% опрошенных. Наконец, подделывали документы (на такую проблему указали 21% участников) или выдавали себя за тех, кем не являются (18%). На поставки контрафакта пожаловались 13% респондентов.

«Мы заметили рост интереса предпринимателей к расширенным платным проверкам контрагентов. Раньше бизнесу было достаточно стандартной оценки, которая встроена в интернет-банк. С начала года количество платных проверок выросло в 2,5 раза. Компании оценивают контрагентов по более чем 50 риск-факторам, чтобы принять взвешенное решение, работать с ними или выбрать другого партнера для бизнеса», – рассказала директор «Делобанка» Ирина Кузьмина.

По ее словам, перед началом работы с незнакомыми контрагентами предприниматели изучают их деловую репутацию и финансовое положение. Чаще всего это нужно компаниям, которые занимаются оптовой торговлей, в том числе автотранспортными средствами и мотоциклами, торговлей автозапчастями, а также строительными работами, включая строительство зданий, добавила Кузьмина.

По статистике Делобанка, подробные проверки чаще всего проводят перед заключением контрактов на сумму от 1 млн рублей.

Исследование было проведено в июле 2023 года среди 1 тыс. российских предпринимателей. В нем приняли участие бизнесмены из городов с населением более 100 тыс. человек.

Ранее в Росфинмониторинге рассказали «Газете.Ru» о снижении объема подозрительных операций.