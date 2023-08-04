Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Tinkoff Pay привлек 1 млн пользователей за первый месяц работы

Tinkoff Pay на Android набрал 1 млн пользователей за первый месяц работы

close
100%
Shutterstock

За первый месяц работы сервис бесконтактной оплаты Tinkoff Pay для смартфонов на Android привлек более 1 млн пользователей. Об этом сообщает пресс-служба банка «Тинькофф».

По информации банка, ежедневно к сервису подключаются свыше 30 тысяч человек. Пользователи совершают свыше 100 тысяч транзакций в день с помощью Tinkoff Pay. Сервис был запущен 28 июня совместно с платежной системой «Мир».

Самая дорогая на данный момент покупка по сервису составила 1,4 млн рублей. Больше всего он востребован в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

«Оплата телефоном — самый удобный способ совершить покупку. Это подтверждается статистикой подключений Tinkoff Pay после его запуска для телефонов Android. Всего за месяц этот способ оплаты подключили 1 млн человек. Ежедневно клиенты «Тинькофф» совершают с помощью Tinkoff Pay свыше 100 000 операций», — рассказал вице-президент «Тинькофф» Сергей Хромов.

Накануне стало известно, что служба безопасности «Тинькофф» Банка разоблачила финансовую пирамиду.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях