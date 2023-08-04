Tinkoff Pay привлек 1 млн пользователей за первый месяц работы

За первый месяц работы сервис бесконтактной оплаты Tinkoff Pay для смартфонов на Android привлек более 1 млн пользователей. Об этом сообщает пресс-служба банка «Тинькофф».

По информации банка, ежедневно к сервису подключаются свыше 30 тысяч человек. Пользователи совершают свыше 100 тысяч транзакций в день с помощью Tinkoff Pay. Сервис был запущен 28 июня совместно с платежной системой «Мир».

Самая дорогая на данный момент покупка по сервису составила 1,4 млн рублей. Больше всего он востребован в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

«Оплата телефоном — самый удобный способ совершить покупку. Это подтверждается статистикой подключений Tinkoff Pay после его запуска для телефонов Android. Всего за месяц этот способ оплаты подключили 1 млн человек. Ежедневно клиенты «Тинькофф» совершают с помощью Tinkoff Pay свыше 100 000 операций», — рассказал вице-президент «Тинькофф» Сергей Хромов.

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