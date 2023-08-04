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В России снизились цены на молочные продукты

«Известия»: в России в июле подешевели сгущенное молоко, мороженое и сыр

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Цены на некоторые виды молочной продукции снизились в июле в России, отметили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», пишет газета «Известия».

По их данным, больше всего — на 2,86% — подешевело сгущенное молоко — до 272 руб. за 1 л. Цены на пастеризованные сливки снизились на 1,29% (до 229 руб. за 1 л), на пастеризованное молоко — на 1,37% (до 72 руб.), на кефир — на 1,23% (до 80 руб.), мороженое — на 1,25% (до 633 руб. за 1 кг) и сыр — на 1,19% (до 830 руб. за 1 кг).

Без изменений в сравнении с июнем остались цены на ультрапастеризованное молоко и йогурт.

Выросла же средняя стоимость айрана, пахты, кумыса и сухого молока — на 8,46%, указали эксперты.

Как сообщали аналитики «Честного знака» в конце июля, в России вырос спрос на кефир. Как считают диетологи, повышение спроса на этот кисломолочный продукт связано с тем, что россияне выбирают его как ключевой ингредиент окрошки.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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