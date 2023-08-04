Стало известно, кому в России чаще одобряют микрозаймы

Мужчины чаще обращаются за микрозаймами, чем женщины, но получают одобрение реже. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

По данным компании, в объеме поданных заявок 56,4% приходится на мужчин и 43,6% — на женщин. Но в объеме одобренных заявок соотношение составляет уже 49,8% и 50,2% в пользу дам.

Почти четверть — 24,3% — в объеме одобренных заявок приходится на заемщиков которые состоят в браке. Доля несемейных клиентов составляет 41,4%. При этом в объеме поданных доля семейных находится на уровне 15,8%, а несемейных — 53,8%.

В микрофинансовые организации поступает больше заявок от граждан, у которых нет высшего образования — 57,2% против 42,8% от тех, у кого оно есть. Но в структуре одобренных займов последние в большинстве — 53,5% против 46,5%.

«Женщины в целом ответственнее относятся к финансовым обязательствам, кредиторы охотнее одобряют им займы. Высшее образование и семейный статус при скоринге — не решающие факторы, но они повышают шансы. У семейных людей бюджет чаще более стабилен и прогнозируем, чем у тех, кто обеспечивает только себя, поэтому они реже обращаются в МФО», — отметил директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

Исследование было проведено в июле 2023 года. MoneyMan проанализировал влияние социально-демографических параметров на вероятность одобрения займа в микрофинансовых организациях по итогам первых семи месяцев года.

Ранее сообщалось, что запросы россиян на микрозаймы увеличились, а выдачи — нет.