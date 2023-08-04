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В Каспийском трубопроводном консорциуме прокомментировали атаку на Новороссийск

Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не повреждена после атаки

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В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), инфраструктура которого находится под Новороссийском, сообщили, что она не пострадала при атаке украинских надводных беспилотных аппаратов в акватории Новороссийска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют», — заявили в пресс-службе.

Также там отметили, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкеры.

Там добавили, что в настоящий момент установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийск. Загруженные нефтью танкеры будут выведены после его снятия. В КТК отметили, что охранные подразделения компании ориентированы на выявление надводных беспилотных аппаратов.

Министерство обороны России ранее сообщило, что в ночь на 4 августа украинские безэкипажные катера атаковали базу военно-морского флота (ВМФ) России в Новороссийске, при этом все катера были успешно поражены защитниками порта. Местные жители утверждали, что взрыв было слышно в нескольких районах города.

Ранее мэр Новороссийска раскрыл подробности атаки на город.

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