Владельца заводов «Русский север» и «Родник и К» Беспалова внесли в список террористов

Совладельца ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова внесли в список террористов в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

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В начале июля суд в Москве арестовал 38-летнеого Беспалова и его коллегу, 49-летнего Андрея Лазутина. Обоих обвинили в даче и посредничестве во взятке. Беспалову грозит до 12 лет лишения свободы, второму бизнесмену избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Заводы «Русский север» и «Родник и К» изначально принадлежали бизнесмену с Украины Евгению Черняку. 5 мая 2022 года они перешли к Александру Беспалову.

3 июля этого года Следственный комитет России объявил Черняка в международный розыск по подозрению в перечислении более 500 миллионов рублей на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований.

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