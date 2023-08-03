В США негативно оценили состояние экономики страны

Более половины американцев пессимистично оценивают текущее состояние экономики США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS.

Так, 51% респондентов считают, что ситуация в экономике страны по-прежнему находится в упадке и продолжает ухудшаться. 28% уверены, что состояние экономики стабильно. При этом, по мнению 20% опрошенных, экономическая ситуация улучшается.

Исследование также показало, что политику президента Соединенных Штатов Джо Байдена в целом не одобряют 59% граждан страны, его экономическую политику — 63%. 70% американцев негативно относятся к его мерам по сдерживанию инфляции.

71% американцев, отвечая на вопрос об общем состоянии дел в США, заявили, что дела в стране идут «довольно плохо» или «очень плохо». Лишь 29% опрошенных полагают, что дела в государстве «идут хорошо».

Участниками опроса, который проводился с 1 по 31 июля, стали 1279 взрослых респондентов.

До этого сообщалось, что Белый дом не согласен с решением агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+.

Как говорится в сообщении Fitch, снижение рейтинга было произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, а также из-за «ухудшения управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту.

В июне президент США Джо Байден подписал закон, увеличивающий предельный уровень государственного долга до 1 января 2025 года. Он заявил, что это помогло предотвратить экономический крах в стране.

Ранее экс-советник ЦРУ назвал возможную причину краха господства доллара.