Банк России установил тарифы для операций с цифровым рублем. Как стало известно, платежи и переводы для граждан будут бесплатными. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Регулятор утвердил комиссию в 0,3% (не более 1,5 тыс. рублей) от суммы платежа для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями. При этом для ЖКХ она составит 0,2%, но не более 10 рублей. Переводы между компаниями будут стоить 15 рублей за операцию. Эти тарифы заработают с 2025 года. До этого все операции на платформе ЦБ будут бесплатными. Это должно обеспечить максимальную доступность новой цифровой валюты.

Как пояснили в Банке России, открыть цифровой кошелек сможет каждый, причем бесплатно. Также не будет взиматься плата за пополнение кошелька с банковского счета и перевод цифровых рублей обратно в банк.

Банк России планирует в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Широкое внедрение новой валюты начнется с 2025 года.

Сегодня Банк России также утвердил логотип цифровой валюты.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.