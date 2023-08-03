У цифрового рубля появился логотип — знак рубля в окружности в кораллово-алом и белом цветах. Его одобрил Центробанк РФ, сообщает газета «Коммерсант» в своем Telegram-канале.

Закон о цифровом рубле — новой форме денег, которая соединит в себе наличные и безналичные, вступил в силу 1 августа. Госдума приняла его 11 июля, 19 июля документ был одобрен Советом Федерации РФ, а 24 июля — подписан президентом России Владимиром Путиным.

В пресс-службе ЦБ рассказали «Газете.Ru», что граждане и компании смогут решать, какой формой рубля пользоваться, по своему усмотрению.

Для совершения операций с новым рублем нужно открыть цифровой кошелек. Это можно сделать на платформе ЦБ через любое мобильное приложение банка, в котором у человека или компании есть счет.

С цифрового кошелька люди смогут делать переводы друг другу, оплачивать товары и услуги по QR-коду, а также переводить цифровые рубли на свои счета в банках, уточнили в пресс-службе регулятора.

Все, что нужно знать о новой форме денег — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Центробанк для «Газеты.Ru» развеял главные мифы о новых банкнотах.