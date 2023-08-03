Bud Light теряет лидерство на рынке: продажи падают в ресторанах и барах

Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev, производитель Bud Light, сообщила о резком падении продаж и прибыли в США на фоне бойкота пива консервативно настроенными американцами. Об этом сообщает The New York Times.

Причиной стало сотрудничество Bud Light с трансгендерной инфлюенсеркой Дилан Малвани. В апреле Малвани опубликовала в соцсетях пост в поддержку Bud Light. Это вызвало возмущение у консервативно настроенных комментаторов и знаменитостей, которые призвали к бойкоту пива.

Как следствие, продажи Bud Light в США упали более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало основной причиной снижения операционной прибыли на 30% у Anheuser-Busch в США.

В июне Bud Light уступила лидерство по продажам в рознице пиву Modelo Especial. А продажи таких марок, как Coors Light и Miller Lite, выросли на 50% по сравнению с Bud Light.

Несмотря на это, Anheuser-Busch в целом сообщила о росте глобальной выручки и прибыли, опираясь на продажи других брендов за рубежом. Компания повысила прогноз по прибыли на 2023 финансовый год, уверенная в успехе стратегии повышения цен.

В конце июля власти ввели штрафы за нарушение в производстве пива и сидра.

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