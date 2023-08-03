Путин прокомментировал возможность отказа РФ от импорта

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет отказываться от импорта, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя. Его слова на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности передает ТАСС.

«Понятно, мы не можем и не должны от этого импорта в целом отказываться. Но какие-то базовые вещи, если уж мы сами потребляем, они должны быть ориентированы на отечественного производителя», — заявил российский лидер.

28 июля в Минпромторге утвердили новый перечень товаров параллельного импорта. По словам замглавы министерства Василия Осьмакова, потребности в параллельном импорте постоянно меняются, и новый документ может появиться уже через два-три месяца. В Минпромторге подчеркивают, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта и в Россию ввозится только оригинальный товар.

До этого Министерство экономического развития России сообщило, что кабмин ввел запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.