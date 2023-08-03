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На Украине резко снизилось производство зерна

IGC: производство зерна на Украине упало на 37% с начала военного конфликта

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Lucio Tavora/Global Look Press

С начала военного конфликта 24 февраля 2022 года объемы производства зерна на Украине сократились на 37%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Международного совета по зерну (International Grains Council, IGC).

В сезоне 2021-2022 годов Украина достигла пиковых объемов производства зерна в размере 86,7 млн тонн зерна. К концу следующего сезона производство снизилось на 25,6 млн тонн, составив 61,6 млн тонн зерна.

Эксперты полагают, что негативная тенденция производства зерна на Украине продолжится.

2 августа заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что ООН не располагает данными о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки.

Также стало известно, что Россия впервые после разрыва зерновой сделки 17 июля продала выросшую в цене пшеницу Египту.

Ранее сообщалось, что последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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