В России рассказали, как решение Минфина по валюте будет влиять на курс рубля

Покупка Минфином РФ валюты в рамках бюджетного правила будет слабо влиять на курс рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Новость о том, что в очередной месячный период в рамках исполнения бюджетного правила впервые за долгое время будет покупаться валюта, не способствует устойчивому восстановлению курса рубля. Правда, объем покупки валюты сопоставим с продажей в завершающемся периоде. Сумма покупки в целом небольшая относительно дневного оборота торгов ключевыми валютными парами. Поэтому такие операции по-прежнему будут слабо влиять на динамику рубля», — считает эксперт.

Тем более, что за счет стартовавших в августе продаж юаней из Фонда национального благосостояния для его инвестиций, в сумме на рынке будет реализован небольшой объем иностранной валюты, подчеркнул Бабин. По его словам, ключевым фактором, определяющим курс рубля сейчас, остается сальдо платежного баланса (остаток разницы между входящими поступлениями в государство из-за границы и исходящими платежами за границу — «Газета.Ru»). Его положительной суммы по-прежнему не хватает даже для сдерживания нисходящей динамики нацвалюты, добавил Бабин.

Рубль на открытии торгов символически переписал минимумы с марта 2022 года, установленные вчера. Курс доллара приближался к 94,4 руб., евро немного превышал 103 руб., юань чуть не дошел до 13,1 руб. Почти сразу рубль перешел к укреплению, выйдя в хороший плюс, но в начале основной сессии стал сдавать позиции.

Минфин в четверг объявил о возобновлении покупок валюты. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота будет эквивалентен 1,8 млрд рублей.

Ранее Центробанк РФ для «Газеты.Ru» развеял главные мифы о новых банкнотах.