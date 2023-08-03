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Минэкономики отправило сотрудников на удаленку после атаки БПЛА на «Москва-Сити»

«Ъ»: Минэкономики отправило работников на удаленку до 1 сентября

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Минэкономики отправило сотрудников на удаленку после атаки беспилотников на «Москву-Сити», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на приказ главы ведомства Максима Решетникова. Решение принято на фоне атаки БПЛА на здание правительственного комплекса IQ-квартал в «Москва-Сити».

Согласно документу, для сотрудников Минэкономики также введен «режим возможного нахождения в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 1 августа несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и при предыдущей атаке.

В результате нападения никто не пострадал, однако остекление здания на 21-м этаже на площади 150 квадратных метров было повреждено. Обломки дрона, попавшего в башню, направили на экспертизу.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать, почему украинские беспилотники дважды за несколько дней попали в одну и ту же точку в «Москве-Сити».

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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