Минэкономики отправило сотрудников на удаленку после атаки БПЛА на «Москва-Сити»

Минэкономики отправило сотрудников на удаленку после атаки беспилотников на «Москву-Сити», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на приказ главы ведомства Максима Решетникова. Решение принято на фоне атаки БПЛА на здание правительственного комплекса IQ-квартал в «Москва-Сити».

Согласно документу, для сотрудников Минэкономики также введен «режим возможного нахождения в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 1 августа несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и при предыдущей атаке.

В результате нападения никто не пострадал, однако остекление здания на 21-м этаже на площади 150 квадратных метров было повреждено. Обломки дрона, попавшего в башню, направили на экспертизу.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать, почему украинские беспилотники дважды за несколько дней попали в одну и ту же точку в «Москве-Сити».

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.