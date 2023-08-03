В Госдуме заявили о возможном подорожании свинины

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в ближайшее время в России ожидается подорожание свинины.

По его словам, сейчас в стране свинина продается по достаточно низким ценам, в то время как стоимость птицы остается высокой. Резкий рост цены на птицу был вызван желанием сельхозпроизводителей компенсировать убытки, а также сезонным спросом потребителей, указал депутат.

«Добавьте сюда еще рост курса доллара, рост тарифов и услуг монополистов», — сказал он.

Лисовский спрогнозировал, что цены на птицу будут постепенно снижаться.

Он считает, что в такой ситуации переработчики будут «уходить в свинину».

«Они всегда так делают: когда мясо птицы дешевое, они больше птицы используют, а когда свинина дешевая, они уходят в свинину. Соответственно, сейчас будет подниматься цена на свинину и будет снижаться цена на мясо птицы», — отметил Лисовский.

В июле заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Сергей Пузыревский заявил, что в России будет усилен контроль за ростом тарифов ЖКХ, необоснованным повышением цен на продукты питания, а также будут приняты единые правила регулирования естественных монополий.

Ранее в Ростовской области пресекли продажу свинины из будущего.