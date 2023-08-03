Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили о возможном подорожании свинины

Депутат Госдумы Лисовский предупредил россиян о подорожании свинины

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в ближайшее время в России ожидается подорожание свинины.

По его словам, сейчас в стране свинина продается по достаточно низким ценам, в то время как стоимость птицы остается высокой. Резкий рост цены на птицу был вызван желанием сельхозпроизводителей компенсировать убытки, а также сезонным спросом потребителей, указал депутат.

«Добавьте сюда еще рост курса доллара, рост тарифов и услуг монополистов», — сказал он.

Лисовский спрогнозировал, что цены на птицу будут постепенно снижаться.

Он считает, что в такой ситуации переработчики будут «уходить в свинину».

«Они всегда так делают: когда мясо птицы дешевое, они больше птицы используют, а когда свинина дешевая, они уходят в свинину. Соответственно, сейчас будет подниматься цена на свинину и будет снижаться цена на мясо птицы», — отметил Лисовский.

В июле заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Сергей Пузыревский заявил, что в России будет усилен контроль за ростом тарифов ЖКХ, необоснованным повышением цен на продукты питания, а также будут приняты единые правила регулирования естественных монополий.

Ранее в Ростовской области пресекли продажу свинины из будущего.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях