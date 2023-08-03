Курс рубля не реагирует на решение Минфина закупать валюту по бюджетному правилу

Курс рубля не отреагировал на решение Минфина РФ возобновить покупки валюты по бюджетному правилу и продолжает укрепляться теми же темпами. Это следует из данных Мосбиржи.

Курс юаня снижается до 12,99 рубля, доллара – до 93,54 рубля.

На открытии торгов в четверг рубль не демонстрировал ощутимых колебаний. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 94,26 рубля, что на 10,25 коп. выше уровня предыдущего закрытия. Доллар при этом оказался на 1,42 рубля больше уровня действующего официального курса ЦБ РФ. Китайский юань вырос на 2,1 копейки — до 13,09 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», нацвалюта утром в четверг притормозила падение после обновления новых минимумов по итогам среды. Курс рубля по итогам торгов среды упал к доллару и к юаню: иностранные валюты «закрыли торги» на отметках 94,16 рубля и 13,07 рубля соответственно.

Ранее финансист Бабин в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что продажа юаней ЦБ РФ поддержит рубль.