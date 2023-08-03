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В России предложили понизить минимальную цену на спирт

Минфин хочет понизить минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей за литр

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минимальная цена на этиловый спирт из пищевого сырья в России будет снижена с 68 рублей за литр до 55 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале российского Минфина.

Минфин России подготовил соответствующий проект приказа. Данное решение, отмечает министерство, принято в связи с высоким урожая в прошлом году, которые привел к снижению цен на зерно на российском рынке.

В ведомстве считают, что снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости продукции.

Там добавили, что приказ вступит в силу со дня официального опубликования.

21 июля Госдума приняла закон об индексации тарифов на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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