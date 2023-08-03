Минфин РФ предложил ввести с 1 сентября единую ставку вывозной пошлины на удобрения

Министерство финансов Российской Федерации предложило установить с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года единую ставку вывозной пошлины в размере 8% для всех видов удобрений. Об этом говорится в проекте постановления, который опубликован на федеральном портале правовых проектов.

Отмечается, что подобное решение пополнит государственный бюджет на 87 млрд рублей до конца 2024 года.

28 июля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил,

что Россия готова нарастить объем поставок удобрений на африканский континент. Об этом он рассказал в ходе саммита Россия — Африка.

До этого первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Среди них — реальный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее сообщалось, что последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.