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Число российских туристов в Европе уменьшилось на 90%

«Известия»: турпоток из России в Европу стал меньше на 90%

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Frank Augstein/AP

Число российских туристов, посещающих Европу, упало по сравнению с доковидными временами на 90%. Об этом, ссылаясь на постпредство РФ при Европейском Союзе и Ассоциацию туроператоров России, сообщает газета «Известия».

В материале отмечается, что даже несмотря на ужесточение из-за специальной военной операции (СВО) визовой политики европейских стран, туристы из России продолжали весьма активно ездить в Европу. Но осенью прошлого года, когда Евросоюз полностью прекратил действие соглашения об упрощенном визовом режиме, ситуация коренным образом изменилась.

В постпредстве РФ при Евросоюзе подчеркнули, что россиянам в ближайшее время не следует рассчитывать на смягчение визовой политики ЕС. Наоборот, Еврокомиссия рекомендовала еще более усложнить выдачу въездных виз гражданам России.

В постпредстве отметили, что ЕС, создавая враждебный образ России, умышленно ограничивает поездки российских граждан в Европу, пытаясь свести к минимуму контакты с ними европейцев.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России также заявили, что визовая политика ЕС по отношению к туристам из России будет лишь ужесточаться. Как подсчитали в Ассоциации, объем российского туризма в зону Шенгена составляет около 5-10% от допандемийных показателей.

Ранее сообщалось о возобновлении безвизовых групповых туристических поездок между Приморским краем и Китаем.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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