В России будет развиваться речной пассажирский транспорт

В соответствии с решением президента России Владимира Путина в стране будет развиваться речной пассажирский транспорт. Об этом со ссылкой на поручение Путина правительству сообщает газета «Известия».

В документе говорится, что на период до 2035 года при участии высших должностных лиц заинтересованных субъектов РФ будет разработана маршрутная сеть пассажирских перевозок по внутренним водным путям Единой глубоководной системы европейской части России. Также будут определены основные пункты для посадки и высадки пассажиров, ежегодные объемы таких перевозок, необходимое количество и типы судов.

Путин поручил исполнить свое поручение до 1 декабря 2023 года. Средства на развитие внутренних водных маршрутов, в том числе, будут выделены из Фонда национального благосостояния. Именно за его счет будут финансироваться программы льготного лизинга гражданских речных судов.

Поручение президента было дано после проведенного Путиным в июне после запуска регулярных рейсов речного транспорта в Москве совещания по вопросам развития речного судоходства.

Газета напомнила, что Единая глубоководная система европейской части России, по которой проложат маршруты, является системой внутренних водных путей общей протяженностью 6,5 тыс. км. Эти пути соединяют Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское моря, Онежское и Ладожское озера, реки Волгу, Москву, Каму, Дон.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.