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Безработица в России снизилась до исторического минимума

Росстат: безработица в РФ в июне снизилась до нового исторического минимума в 3,1%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Росстате заявили, что уровень безработицы в Российской Федерации в июне 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,1%. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в июне 2,4 млн россиян в возрасте от 15 лет классифицировались как безработные, а уровень безработицы составил 3,1%.

Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в мае, когда безработица находилась на уровне 3,2%. И если в мае общая численность безработных составила 2,406 миллиона, то в июне уже 2,351 миллиона человек.

До этого руководитель Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что рынок труда в РФ максимально стабилен. По его словам, страна находится на исторических показателях минимума по безработице.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отмечала, что сейчас уровень безработицы в стране исторически низкий — 2,4 млн человек или 3,2% по методологии Международной организации труда (МОТ). По ее словам, таких результатов удалось добиться благодаря расширению производства и взаимодействию федерального центра, региональных властей и работодателей по вопросам занятости.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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