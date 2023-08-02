Названо число трудовых мигрантов, которые к зиме могут стать нелегалами из-за долгов

К декабрю этого года около 50 тыс. трудовых мигрантов могут оказаться в России в неурегулированном правовом статусе из-за долгов перед микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на комментарий главы узбекской диаспоры Москвы юриста Бахрома Исмаилова. По его прогнозам, в 2024 году число таких мигрантов вырастет до 100 тыс.

По истечении законного срока пребывания в РФ, согласно действующему закону, мигрантам нужно покинуть страну.

«Но сделать они этого не смогут из-за выданных судебными приставами запретов на выезд за пределы РФ. Такую правовую коллизию диаспора обнаружила...с марта по июль 2023 года МФО подали в российские суды около 300 тыс. исков о взыскании долгов по договорам займов и кредитным договорам в отношении мигрантов», — рассказал Исмаилов.

Средняя сумма иска составляет 70-80 тыс. рублей, уточнил он. Таким образом, общая сумма требований микрокредиторов достигает 21-24 тыс. рублей. По словам Исмаилова, его организация получила порядка сотни жалоб на невозможность мигрантов покинуть стану из-за долгов.

В азербайджанской и таджикской диаспорах в России знают о проблеме. Председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев сказал, что банки неохотно кредитуют мигрантов, поэтому они и берут микрозаймы. Сложившаяся ситуация будет способствовать увеличению доли нелегальных мигрантов в России, уверена глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова.

МФО стали активно выдавать займы мигрантам, в основном, из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии во время пандемии коронавируса, отметил партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Им предлагают 10-100 тыс. рублей по 120% годовых. Эксперты считают, что мигрантам следует договариваться с МФО о реструктуризации займов в случае сложностей финансовых сложностей, то есть об изменении условий договора — например, увеличении срока внесения платежей.

Из статистики Росстата за 2020 год следует, что в России находилось 2,4 млн граждан Узбекистана, 1,3 млн граждан Таджикистана и 800 тыс. граждан Киргизии.

Ранее сообщалось о возможном ужесточении условий пребывания мигрантов в России.