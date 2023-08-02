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«Юнистрим» прокомментировал удаление приложения из Google Play

«Юнистрим»: приложение будет доступно для скачивания и обновления на сайте банка

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Юнистрим

Банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы), приложение которого было удалено из Google Play, сообщил, что принимает все необходимые меры для решения этой ситуации. В ближайшие дни появится возможность загрузки и обновления приложения на официальном сайте банка, следует из поста в его Telegram-канале.

«Приложение по-прежнему можно загрузить на другие платформах: App Store, RuStore, AppGallery, GetApps, NashStore и RuMarket.
Для тех, кто уже скачал наше приложение, оно продолжит работать в обычном режиме, и вы сможете осуществлять все операции, как и раньше», — отметил банк.

20 июля банк пропал под блокирующие санкции США. Лицам США запрещено вести с ним бизнес. Из-за опасения вторичных санкций совершать переводы платежной системы «Юнистрим» перестали некоторые банки Армении, Киргизии и Узбекистана, а также национальный почтовый оператор Казахстана «Казпочта».

Из Google Play удалены приложения всех банков, попавших по санкции США, — «Тинькофф Банка», «Локо-банка», «Петербургского социального коммерческого банка» и банка «Солидарность».

Ранее сообщалось, что некоторые россияне смогли получить доступ к заблокированным ценным бумагам в ОАЭ.

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