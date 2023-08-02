Эксперт оценил возможное введение запрета для россиян участвовать в иностранных НКО

Разработчики из России принимают участие практически во всех международных проектах open source (открытое программное обеспечение), на этом завязаны серьезные проекты. Об этом рассказал глава НП «Руссофт» Валентин Макаров в беседе с НСН.

В конце июля Государственная дума приняла законопроект, который запрещает участие граждан России в незарегистрированных иностранных некоммерческих организациях (НКО).

«Наши разработчики участвуют практически во всех международных проектах open source. Если запрет будет жестким, мы потеряем возможность работать в международных проектах, а это источник реальных знаний», — заявил Макаров.

Эксперт предположил, что в связи с этим разработчиков вряд ли ждут жесткие запреты, особенно учитывая то, что много серьезных проектов основываются на open source.

Макаров считает, что разработчики сумеют договориться с депутатами Госдумы, чтобы жесткий запрет не был введен на законодательном уровне.

В начале июля российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в стране американской неправительственной организации The Altai Project (»Алтай проект»). Как сообщала «Москва 24», в ведомстве посчитали, что НКО занимается саботированием строительства газопровода «Сила Сибири – 2».

Ранее в Минюсте заявили, что в 2022 году западные страны профинансировали НКО в России на 70 млрд рублей.