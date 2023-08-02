Курс юаня достиг максимума почти за полтора года

Курс китайского юаня на торгах Мосбиржи в моменте поднимался до 13,016 рубля впервые с 14 апреля 2022 года. Это следует из данных торговой площадки. На момент написания материала юань стоит 12,9679 рубля, прибавляя к открытию торгов 0,13%.

Российская валюта сегодня продолжила слабеть по отношению к мировым. Курс доллара приближается к отметке 94 рубля, евро — 103 рубля. «Американец» на максимуме достигал 93,5475 рубля, «европеец» — 102,6125 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснял «Газете.Ru», что снижение курса рубля вызвано геополитическим обострением. Рубль проигнорировал фактор поддержки в виде действий ЦБ РФ по дополнительной продаже юаней из Фонда национального благосостояния и дорогой нефти, сказал РБК старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников добавил, что главным образом давление на рубль продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке, которые вызваны отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета и счета текущих операций.

Российская валюта обновляет минимумы с конца июля. Падение курса рубля к американскому доллару с начала года составляет 28,9%, к евро — 37,3%. Ослабление в июле к доллару пока составляет 2,1%, а к европейской валюте — 3,5%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о влиянии ключевой ставки ЦБ РФ на курс рубля.