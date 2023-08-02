В тысячах «Пятерочек» по всей России запустили сервис «оплаты лицом»

X5 Group и Сбербанк расширили сервис оплаты покупок с помощью взгляда в камеру на кассе. Теперь им можно воспользоваться на 15 000 касс самообслуживания в 4100 магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Пилотный проект был запущен в марте 2021 года в 200 супермаркетах «Перекресток», а позже масштабирован.

Для оплаты нужно будет активировать функцию распознавания лица в приложении Сбербанк Онлайн и выбрать привязанную карту. На кассе будет достаточно посмотреть в камеру на терминале.

Сбер также усовершенствовал свою платформу Layer, которая позволяет определять пол и возраст человека даже без изображения лица, чтобы предлагать релевантные товары.

Ранее клиенты Сбера и Альфа-Банка получили новые возможности оплаты с помощью QR-кодов.