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В тысячах «Пятерочек» по всей России запустили сервис «оплаты лицом»

Сбер запустил сервис оплаты улыбкой в 4100 магазинах X5 Group

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Пресс-служба Сбера

X5 Group и Сбербанк расширили сервис оплаты покупок с помощью взгляда в камеру на кассе. Теперь им можно воспользоваться на 15 000 касс самообслуживания в 4100 магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Пилотный проект был запущен в марте 2021 года в 200 супермаркетах «Перекресток», а позже масштабирован.

Для оплаты нужно будет активировать функцию распознавания лица в приложении Сбербанк Онлайн и выбрать привязанную карту. На кассе будет достаточно посмотреть в камеру на терминале.

Сбер также усовершенствовал свою платформу Layer, которая позволяет определять пол и возраст человека даже без изображения лица, чтобы предлагать релевантные товары.

Ранее клиенты Сбера и Альфа-Банка получили новые возможности оплаты с помощью QR-кодов.

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