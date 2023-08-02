Эксперт оценил влияние санкций США на будущее банка «Тинькофф»

Банк «Тинькофф» сумел возобновить валютные переводы в некоторые страны несмотря на введенные против него санкции США. Это стало возможно благодаря переговорам с банками-корреспондентами.

Как ситуация сложится в дальнейшем, в интервью РИАМО рассказал основатель Bespalov Finance, сопредседатель общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия» Александр Беспалов.

По мнению эксперта, «Тинькофф», вероятно, смог осуществить валютные переводы в юанях и тенге, но американский банк-корреспондент вряд ли стал бы проводить долларовые переводы, игнорируя санкции Вашингтона.

«Возможно, в этом случае имеют место прямые договоренности о взаиморасчетах между банками без использования банков-корреспондентов», – высказал мнение Беспалов.

При этом он подчеркнул, что так или иначе это важный прецедент, поскольку даже подпадание под американские санкции не могут окончательно лишить банки возможности проводить валютные переводы.

Беспалов добавил, что сейчас во многих российских банках, подпавших под санкции, переводы в долларах и евро сильно затруднены или невозможны. В этой ситуации специалист посоветовал подумать о трансграничных платежах в национальных валютах, в том числе и в рублях.

«Москва 24» ранее писала, что мобильные приложения «Тинькофф» и других российских банков, которые подпали в санкционные списки США в июле, пропали из магазина приложений Google Play.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.