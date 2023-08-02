Приложение платежной системы «Юнистрим» исчезло из Google Play

Мобильное приложение платежной системы «Юнистрим» уже недоступно для скачивания в магазине приложений Google Play. Об этом пишет газета «Коммерсант». В AppStore скачать приложение пока можно.

Также из Google Play удалены приложения «Локо-банка», «Петербургского социального коммерческого банка» и банка «Солидарность», убедились корреспонденты газеты.

Накануне из Google Play исчезло приложение »Тинькофф Банка». Скачанное приложение продолжит работать в обычном режиме после удаления из Google Play, сообщали в кредитной организации.

Все эти финансовые организации 20 июля попали под блокирующие санкции Вашингтона. Лица США не могут вести бизнес с банками из перечня, но операции с ними разрешены до 18 октября. После введения спецмер ряд банков Киргизии, Армении и Узбекистана, казахстанская «Казпочта» приостановили переводы «Юнистрима».

«Тинькофф Банк» на 1 июня занимал 12-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100». «Локо Банк» располагался на 52-й строчке, «Солидарность» — на 62-й. ПСКБ был на 88-м месте, «Юнистрим» — на 165-м.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне смогли получить доступ к заблокированным ценным бумагам в ОАЭ.