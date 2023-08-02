В Белом доме не согласны с решением Fitch понизить рейтинг США

Белый дом не согласен с решением агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

«Мы категорически не согласны с этим решением <…>, понижение рейтинга тогда, когда президент [США Джо] Байден добился крупнейшего восстановления одной из сильнейших экономик в мире, противоречит реальности», — убеждены в американской администрации.

Министр финансов США Джанет Йеллен также выразила несогласие с решением рейтингового агентства.

Как говорится в сообщении Fitch, снижение рейтинга было произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, а также из-за «ухудшения управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту.

Fitch Ratings Inc. — американская корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство. Наряду со Standard & Poor's и Moody's входит в так называемую «Большую тройку» международных рейтинговых агентств.

Специализируется на предоставлении мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.

Fitch Ratings основана в Нью-Йоркe Джоном Ноулзом Фитчем 24 декабря 1913 года как издательство Fitch Publishing Company.

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