В Минэкономразвития изменили режим работы из-за атаки беспилотника

Сотрудники Минэкономразвития РФ работают в удаленном режиме, специалисты оценивают ущерб зданию офисного центра «Москва-Сити» после атаки беспилотников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий советника министра экономического развития Дарьи Левченко.

«...специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время. Сотрудники министерства продолжают работать на удаленке», — сказала она.

По ее словам, работа министерства в удаленном формате была выстроена и отлажена в период пандемии коронавируса. Например, совещания проходят в режиме конференц-связи, сказала Левченко.

Накануне министр связи, технологий и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что сотрудники Минцифры до конца недели будут работать удаленно.

Ночью Москву атаковали украинские дроны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о незначительном повреждении фасадов двух офисных башен в «Москве-Сити» в результате атаки. В Минобороны РФ заявляли, что БПЛА упали после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один летательный аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Подмосковья. В экстренных службах сообщали о взрыве в «IQ квартале» «Москва-Сити», где располагаются офисы Минэкономразвития и Минцифры.

Ранее сообщалось, что россияне смогут застраховать жилье от падения дронов.