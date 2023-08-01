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Ограничения Китая на экспорт могут лишить мир до 56 тонн галлия и германия до конца года

Ограничения Китая на экспорт могут лишить мир до 56 тонн галлия и германия

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Thomas Peter/Reuters

В результате введения ограничений на экспорт галлия и германия, Китай потенциально может оставить мировой рынок без 56 тонн этих металлов. Это количество соответствует объему поставок, осуществленных страной в период августа — декабря прошлого года, как показывают расчеты РИА Новости на основе данных китайской таможни.

С 1 августа Китай ввел контроль над экспортом галлия и германия в целях обеспечения национальной безопасности. Однако официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин отметила, что экспортный контроль не означает полный запрет на экспорт, и экспорт данных товаров будет разрешен в соответствии с правилами, установленными китайскими властями.

Согласно данным таможни, в августе — декабре прошлого года Китай экспортировал 21,7 тонн необработанного и обработанного германия на сумму 25,4 миллиона долларов, а также 34,1 тонн галлия на сумму 15,3 миллиона долларов. В целом за прошлый год Китай продал на мировой рынок 138,1 тонн этих металлов на сумму 8,8 миллиона долларов.

В первой половине текущего года поставки редких металлов из Китая на мировой рынок немного выросли: было поставлено 67 тонн на сумму 34,8 миллиона долларов, в сравнении с 65 тоннами на сумму 35,2 миллиона долларов в предыдущем году. Однако объем поставок германия вырос на 75%, почти достигнув 28 тонн, в то время как поставки галлия снизились на 20%, до 39 тонн.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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