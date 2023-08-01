Осенью в России заработает единая система учета такси

Утвержденная правительством федеральная государственная информационная система легкового такси (ФГИС ЛТ) с 1 сентября будет запущена на территории России, сообщает газета «Известия».

ФГИС ЛТ была разработана для реализации принятого в конце 2022 года закона «О такси». По словам министра транспорта России Виталия Савельева, информационная система реализована на единой цифровой платформе «Гостех» и охватит более 20 млн граждан и 453 тыс. легковых такси.

По данным, полученным газетой в пресс-службе правительства, в течении суток во ФГИС ЛТ будут поступать данные из трех региональных реестров: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. Эти сведения касаются предоставления, приостановления, возобновления или аннулировании разрешений для такси.

Эксперты считают создание подобной системы правильным решением, которое необходимо для реформы данного вида пассажирских перевозок. Они подчеркнули, что аналогов такой системы нет нигде в мире: она будет содержать данные о каждом автомобиле такси, перевозчике и всех службах заказа в России.

В данный момент все региональные реестры такси являются разрозненными, в субъектах федерации функционируют разные формы таких реестров. Новая система сможет обобщить их и сделать единообразными.

Кроме того, по мнению экспертов, ФГИС ЛТ предоставит возможность самозанятым водителям попасть в реестр такси, не прибегая к услугам посредников.

При этом эксперты выразили опасения, что сжатые сроки принятия новой системы могут привести к сбоям при начале ее работы.

Что касается возможного роста цен на услуги такси, то мнения экспертов и агрегаторов такси разошлись. По мнению одних, ФГИС ЛТ не повлияет на стоимость перевозок и тарифы на услуги, так как ее финансирование осуществляется за счет государственного бюджета. Другие же считают, что сокращение числа машин такси на линии после запуска системы может привести к повышению тарифов. Усиление ограничений на работу в такси может также дать толчок к росту серого рынка.

Ранее Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) выступила против введения в России требований к таксомоторным компаниям об обязательной покупке автомобилей отечественной сборки.

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