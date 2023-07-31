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«Ъ» сообщил об аресте активов украинского бизнесмена Ахметова в России

«Ъ»: в России арестовали активы бизнесмена Ахметова по делу о финансировании ВСУ

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Ирина Александрова/РИА Новости

По ходатайству Следственного комитета России арестованы российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова в рамках уголовного дела о финансировании Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что уголовное дело по факту финансирования терроризма структурами предпринимателя расследуется в России с сентября 2020 года. Следствие считает, что с апреля прошлого года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited, в который также входит горно-металлургическая группа «Метинвест», финансово помогали ВСУ, а также батальону «Азов» (организация запрещена в России). Отмечается, что финансирование оказывалось в том числе за счет средств из России.

Подчеркивается, что единственным владельцем SCM Holdings Limited является украинский олигарх Ринат Ахметов.

В апреле стало известно, что самый богатый украинец по данным Forbes Ахметов запустил арбитражный процесс в отношении Российской Федерации. Он требовал компенсации за потерянные активы в Донецкой и Луганской областях. По данным Forbes Ukraine, к концу 2022 года состояние украинского предпринимателя сократилось с $13,7 млрд до $4,4 млрд.

15 апреля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин считал, что украинскому бизнесмену Ахметову не стоит рассчитывать на компенсации от России из-за поддержки государственного переворота в Киеве девять лет назад. По его словам, выделял деньги людям, причастным к военным преступлениям.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Ранее Ахметов назвал действия президента Украины Владимира Зеленского против олигархов захватом власти на Украине.

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