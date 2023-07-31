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Программа лояльности Альфа-Банка победила в двух номинациях премии Loyalty Awards Russia

Программа лояльности Альфа-Банка для бизнеса «Деньги сверху» стала лучшей в сегменте B2B

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пресс-служба Альфа-Банка

Программа лояльности Альфа-Банка для бизнеса «Деньги сверху» победила в двух номинациях национальной премии Loyalty Awards Russia, сообщает пресс-служба банка. Она стала лучшей программой лояльности в сегменте B2B, а также получила премию за лучший каталог вознаграждений.

Как уточнила руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева, банк регулярно улучшает условия для клиентов.

«Наша программа лояльности помогает предпринимателям получать бонусы без дополнительных усилий. Уникальность программы заключается в том, что мы начисляем баллы не только за транзакции по карте, но и за многие другие привычные вещи. Это обеспечивает большие возможности для накопления баллов, превосходя ожидания наших клиентов», — заявила она.

В банке уточнили, что клиенты малого бизнеса могут заработать бонусы за то, что оплачивают покупки, перечисляют налоги, пополняют счет, пользуются банковской картой и подключают новые сервисы. Кроме того, им доступен кэшбэк, который позволяет выбирать категории товаров и услуг. За покупки в выбранных категориях начисляется повышенный кэшбэк.

Напомним, ежегодная национальная премия Loyalty Awards Russia учреждена в целях выявления лучших проектов и профессионалов рынка маркетинга лояльности, управления взаимоотношениями с клиентами и клиентским опытом России и стран СНГ. Это отраслевая награда для топ-менеджеров индустрии. В 2023 году было заявлено более 200 проектов от более чем 100 компаний.

Ранее сообщалось, что с 31 июля Альфа-Банк повысил ставки по всем рублевым вкладам. Повышение ставок затронет вклады в рублях от трех месяцев до трех лет.

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