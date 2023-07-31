«Черкизово» готово поставлять в Африку сосиски и наггетсы

Группа «Черкизово», один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, готова расширять ассортимент поставок в Африку за счет готовой мясной продукции — сосиски, наггетсы, колбасы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас компания поставляет продукцию из курицы и индейки в Гану, Бенин, Конго и Экваториальную Гвинею. Разовые поставки были в Анголу, новые сейчас обсуждаются, уточнили в пресс-службе.

Об увеличении в этом году экспортных поставок российскими производителями продуктов питания сообщала газета «Известия». Предприятия «Черкизово» нарастят поставки мяса. «Эфко» (бренды «Слобода», Altero и Hi!) собирается увеличить поставки масла и других товаров в полтора раза в натуральном выражении, а группа «Продо» (колбасы, полуфабрикаты и мясные деликатесы под брендами «Омский бекон» и «Мясокомбинат Клинский») — на 20%. «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» нарастит экспорт котлет, фарша и других полуфабрикатов.

Компании уже наращивают поставки в Казахстан, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, страны Африки и другие. В 2023 году производители увеличат экспорт в страны СНГ, Африки и Грузию. Рассматривается и выход в новые страны: Анголу, Китай и Монголию.

Ранее сообщалось, что Россия установила рекорд по экспорту зерна.