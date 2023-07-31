Лукашенко выписал повышенную стипендию полному тезке своего сына Николаю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил повышенную стипендию полному тезке своего младшего сына Николая — студенту первого курса Белорусского государственного университета Лукашенко Николаю Александровичу. Об этом пишет «Наша Нiва».

«Возраст и место учебы этого Николая совпадают с известными фактами о младшем сыне Лукашенко, который закончил первый год учебы на биофаке БГУ. Николай Лукашенко продолжает сопровождать отца в его поездках. Последний раз это случилось с 22 по 25 июля, когда Лукашенко встретился с (президентом России Владимиром) Путиным в Санкт-Петербурге, а после вместе поехали в православный монастырь на острове Валаам», — следует из публикации.

Стипендия назначена одаренным студентам, курсантам, слушателям образовательных программ, а также их преподавателям. Для студентов, курсантов и слушателей она составит 186,97 белорусских рубля (около 5 623 российских руб. по текущему курсу) ежемесячно, следует из опубликованного распоряжения Лукашенко.

Стипендия предоставляется по решению совета специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Минобразования, согласно документу, на это выделено 371 286, 71 белорусских рубля (11,164 млн российских рублей).

В июне РИА Новости со ссылкой на комментарий Лукашенко сообщало, что его сын Николай учится в Китае в Пекинском университете. Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года вне брака, президент Белоруссии не называл имени матери, но сообщал, что она врач. Николай регулярно появляется с отцом на официальных мероприятиях.

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