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Владелец IKEA продал штаб-квартиру в России

Владелец магазинов IKEA и центров «Мега» продал свою штаб-квартиру в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Шведская компания Ingka Centres, владеющая магазинами IKEA и торговыми-центрами «Мега», продала «Химки бизнес-парк», в котором располагалась российская штаб-квартира. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным «СПАРК-Интерфакса», 21 июня новым владельцем 100% долей в компании ООО «Химки бизнес-парк» стала фирма «КЛС-Химки». Информацию о сделке изданию подтвердили два консультанта. По информации одного из них, Ingka Centres планировала получить за актив чуть меньше 4 млрд руб. Опрошенные газетой эксперты оценили его стоимость в 4–6,3 млрд руб.

Владельцами «КЛС-Химки» являются Григорий Саакян (99%) и Аркадий Даниелян (1%).

В июне управляющий партнер NF Group (экс Knight Frank) Алексей Новиков заявлял, что стоимость российской недвижимости ушедшей шведской компании IKEA оценивается минимум в 100 млрд рублей. По словам Новикова, речь идет о складских помещениях и торговых площадях, которыми компания IKEA владела в России.

В середине июня 2022 года IKEA сообщила, что окончательно уходит из РФ, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране. В марте 2023 года стало известно о продаже последней принадлежащей компании фабрики в России.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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