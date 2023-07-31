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MI5 расследовала попытку КНР поглотить спутниковую компанию

The Telegraph: Британия расследовала попытку КНР поглотить OneWeb

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Depositphotos

Служба безопасности британской контраразведки MI5 провела расследование попытки китайской компании поглотить британскую спутниковую компанию OneWeb. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По данным издания, Китай пытался завладеть OneWeb через зарегистрированную в Париже компанию EutelSat. Именно эта фирма собиралась выкупить OneWeb после банкротства. При этом 20% акций EutelSat принадлежит правительству французского правительства, а 5% — китайскому госфонду China Investment Corp. То есть после выкупа OneWeb частично перешла бы во владение Китая.

Компания OneWeb работает над высокоскоростным доступом в интернет на любой точке Земли.

Компания может составить конкуренцию спутниковому системе Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю южноафриканского происхождения Илону Маску.

Поэтому OneWeb крайне важна для Британии, пишет издание. Компания OneWeb объявила о банкротстве 27 марта 2020 г. После этого она была продана правительству Соединенного Королевства, а также одной индийской компании.

Первая крупная отправка спутников OneWeb на орбиту со помощью технологий SpaceX состоялась 8 декабря 2022 г. Благодаря этим устройствам клиенты получают доступ к широкому спектру интернета. Ожидается, что пополнение Орбитальной группировки OneWeb позволит расширить охват территорий США, Европы, а также большинства Ближнего Востока

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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