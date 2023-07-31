В ЕС занимаются поиском способов конфискации замороженных активов РФ

Евросоюз намерен создать правовую базу для возможности конфискации замороженных активов Центрального банка России. (ЦБ РФ). Об этом газете «Известия» рассказали в Европарламенте, при этом признав, что такое решение станет серьезным шагом для эскалации конфликта. В Брюсселе не раз заявляли, что эти средства пойдут на восстановление Украины.

В Кремле уже заявляли, что собственными действиями Евросоюз преступает нормы как собственного закона, так и Международного права. После начала специальной военной операции на Украине западные страны, особенно Евросоюз, взяли курс на жесткую санкционную политику в отношении России, пишет издание.

Помимо 11 пакетов рестрикций, ЕС также решил заморозить активы ЦБ РФ. В общей сложности заблокированными оказались, по оценкам Еврокомиссии, свыше 200 млрд.

На саммите ЕС, который прошел 29–30 июня, эта тема также поднималась, но тогда лидеры Еврокомиссии так и не смогли достичь консенсуса. Сейчас в Брюсселе идет разработка уже 12-го по счету пакета антироссийских санкций, куда вполне могут войти конфискации замороженных активов Центробанка России. В ЕС хотят направить усилия на создание правовой основы для такой конфискации активов ЦБ РФ, которые в нынешнее время заморожены в ЕС.

Депутат ЕП от Германии Гуннар Бек заявил журналистам: «Я бы посоветовал правительству РФ подготовить судебный иск против любого подобного шага, поскольку Запад действительно может на это пойти».

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы Европейского союза ввести новый пакет санкций против России с помощью анекдота.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.