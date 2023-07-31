Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС занимаются поиском способов конфискации замороженных активов РФ

«Известия»: в Евросоюзе ищут способ конфискации замороженных активов России

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Евросоюз намерен создать правовую базу для возможности конфискации замороженных активов Центрального банка России. (ЦБ РФ). Об этом газете «Известия» рассказали в Европарламенте, при этом признав, что такое решение станет серьезным шагом для эскалации конфликта. В Брюсселе не раз заявляли, что эти средства пойдут на восстановление Украины.

В Кремле уже заявляли, что собственными действиями Евросоюз преступает нормы как собственного закона, так и Международного права. После начала специальной военной операции на Украине западные страны, особенно Евросоюз, взяли курс на жесткую санкционную политику в отношении России, пишет издание.

Помимо 11 пакетов рестрикций, ЕС также решил заморозить активы ЦБ РФ. В общей сложности заблокированными оказались, по оценкам Еврокомиссии, свыше 200 млрд.

На саммите ЕС, который прошел 29–30 июня, эта тема также поднималась, но тогда лидеры Еврокомиссии так и не смогли достичь консенсуса. Сейчас в Брюсселе идет разработка уже 12-го по счету пакета антироссийских санкций, куда вполне могут войти конфискации замороженных активов Центробанка России. В ЕС хотят направить усилия на создание правовой основы для такой конфискации активов ЦБ РФ, которые в нынешнее время заморожены в ЕС.

Депутат ЕП от Германии Гуннар Бек заявил журналистам: «Я бы посоветовал правительству РФ подготовить судебный иск против любого подобного шага, поскольку Запад действительно может на это пойти».

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы Европейского союза ввести новый пакет санкций против России с помощью анекдота.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях