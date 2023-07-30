Правительство России не поддержало выход из Международного валютного фонда

Правительство России не поддержало инициативу депутатов от КПРФ, которые предложили выйти из Международного валютного фонда (МВФ), в связи с рисками для вложенных активов РФ и другими причинами. Отзыв на законопроект размещен в базе данных Госдумы, передает ТАСС.

Как заявили в правительстве, одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка также связано со значительными рисками в части участия в международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, в том числе в Пуле условных валютных резервов стран БРИКС.

Там также подчеркнули, что МВФ и Группа Всемирного банка остаются для РФ крупнейшими экспертными площадками и позволяют стране представлять свою позицию.

25 июля КПРФ внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагалось признать утратившим силу постановление «О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития, а также денонсировании протокола о вступлении РФ. Депутаты считают, что пребывание России в МВФ не имеет смысла.

Ранее в QIWI Банке сообщили, что с 26 июля временно ограничивают для клиентов некоторые операции. Эксперты назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.