Эксперты рассказали, как цифровой рубль будет бороться с серой экономикой

Эксперты РИА Новости заявили, что цифровой рубль приведет к «обелению экономики».

Директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков заявил, что цифровая валюта приведет к сокращению объема «серых» зарплат, что повлечет с собой повышение уровня социальной защищенности работников.

Также заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков заявил, что цифровой рубль позволит отлавливать мошенников и выявлять нецелевое расходование средств, особенно бюджетных, благодаря уникальному коду цифровых рублей, которые помогут отслеживать транзакции с ними.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов выразил мнение, что благодаря цифровому рублю эффективность контроля за использованием бюджетных средств в течение 10 лет увеличится на 70%, а объем коррупции снизится на 50%.

Ранее сообщалось, что ЦБ введет для банков требования по защите данных при операциях с цифровым рублем.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.