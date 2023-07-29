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Германии предрекли статус «больного человека Европы»

Bloomberg: Германия может укрепиться в статусе «больного человека Европы»

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Reuters

Основатель Исследовательского института Флоссбаха фон Шторха, бывший главный эксперт Deutsche Bank по макроэкономике Томас Майер высказал мнение, что Германия может укрепиться в статусе «больного человека Европы» из-за экономической ситуации в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Как указывают авторы агентства, об этом говорит тот факт, что в течение последнего квартала после выхода из рецессии экономика ФРГ не показала роста.

«Еле растет ли экономика или чуть сокращается, я думаю, это проблема второго порядка. Я думаю, что Германия соревнуется за звание «больного человека Европы», — сказал Майер.

В начале июля глава немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK) Петер Адриан заявлял, что экономика Германии впадет в период длительной рецессии, поскольку в стране наблюдается уменьшение производства, а признаков подъема не предвидится.

До этого президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурим говорил о том, что Германия столкнется в текущем году со стагнацией, подразумевающей нулевой рост объема валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее госдолг Германии достиг исторического максимума.

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