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Назван главный торговый партнер Казахстана

Китай стал главным торговым партнером Казахстана, обойдя Россию

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Pavel Mikheyev/Reuters

Китай стал главным торговым партнером Казахстана, обойдя Российскую Федерацию по итогам первых пяти месяцев 2023 года. Об этом сообщает inbusiness.kz.

В публикации отмечается, что к июню доля Китая во внешней торговле республики достигла 19,2%, впервые обойдя показатели казахстанско-российской торговли за прошедшие 10 лет. В свою очередь доля России во внешнеторговых операциях с Казахстаном составила 18,8%.

Издание подчеркивает, что за прошлый год экспорт Казахстана в страны Евросоюза и Китай вырос почти на 40%.

По данным анализа, Китай получил первенство за счет растущего экспорта, например, техники, одежды и запчастей.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по итогам первых четырех месяцев текущего года объемы двусторонней торговли России и Казахстана увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и достигли почти 716 млрд рублей в денежном выражении. Рост товарооборота двух стран произошел на фоне действия международных санкций против Москвы.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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