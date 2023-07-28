США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Роснефти» Дидье Касимиро

США сняли санкции с бывшего первого вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро, который был включен в SDN List в 2020 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В «Роснефти» называли санкции в отношении Касимиро незаконными и необоснованными.

Занимавший ранее пост председателя совета директоров швейцарской компании Rosneft Trading Дидье Касимиро находился в «черном списке» с февраля 2020 года. Тогда США обвинили Rosneft Trading в поставках нефти, добытой венесуэльской PDVSA, в Западную Африку и Азию, в нарушение действующих американских санкций.

В «Роснефти» тогда сделали заявление, назвав объявленные Минфином США санкции «незаконными, необоснованными и представляющими собой акт правового произвола».

«Санкции против RTSA носят произвольный, избирательный характер, поскольку другие международные компании, в том числе американские, осуществляют аналогичную деятельность в Венесуэле, а регулятор США не предъявляет им претензий», — отмечалось в сообщении компании.

Кроме того, в «Роснефти» подчеркнули, что при этом Минфин США не представил никаких доказательств противозаконной деятельности компании, а также нарушения введенных США односторонних ограничений.

Ранее в Совфеде указали на признание США провала санкций против России.